台股今(27日)加權指數突破17600點，再創歷史新高，外資持續匯入，新台幣兌美元匯率早盤由貶轉升，一度觸及27.852元價位，升值1.07角，再創近24年以來新高。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以27.97元兌1美元開出，貶值1.1分，但在外資持續匯入下，新台幣匯率由貶轉升，來到27.852元，升值1.07角，挑戰27.8字頭，截至9點43分分，新台幣兌美元交易區間為27.852元至27.976元。

台股開盤以17586.02點開出，上漲13.73點，指數開高走高，突破17600點，來到17630.19點，指數再創新高，受ADR上漲5.47%激勵，聯電開盤即以62元、上漲0.2元，股價持續上揚至62.7元，不過目前股價已翻黑，觸及60.3元，仍守在60元之上，台積電開盤下跌2元，以608元開出，盤中翻紅至611元，現在平盤附近震盪，聯發科股價今日也再度衝高至1110元，再創新高紀錄。

(中時新聞網)