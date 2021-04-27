美元指數近期震盪走低，已回吐2021年以來的漲幅，人民幣匯價也順勢回補先前下跌幅度。人民幣兌美元在岸價27日早盤維持小幅上漲格局，截至11點20分，報6.4864元，較上日收盤價6.4878元上漲14個基點，單日漲幅0.02％。

人民幣兌美元離岸價現報6.4815元，下跌91個基點，跌幅0.14％。人民幣兌美元中間價27日報6.4924元，較上日報價6.4913元下跌11個基點，跌幅0.02％。

券商中國報導，儘管美國經濟處於復甦、市場擔憂通膨上升，但機構投資者普遍預期美國聯準會（Fed）仍將維持此前寬鬆立場不變，並將在未來幾季保持鴿派態度。上述預期再加上市場流動性寬鬆，美元指數持續向下。

報導稱，美元指數震盪下挫，由3月底高點93，迅速下跌低至90.68，年內漲幅回吐。分析師認為，儘管短期美元指數震盪下挫，但美元下探空間有限，短期可望維持90以上。

隨著美元走跌，人民幣也開始回升。報導指出，人民幣實際有效匯率指數已經從2020年6月份的低點攀升近8％，接近歷史最高點。3月人民幣名義有效匯率指數升0.63％至121.6，創五年新高。

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