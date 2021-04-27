4月30日前於新竹喜來登預訂母親節蛋糕並完成付款，享85折早鳥優惠。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

「迎月庭日式料理鍋物」外帶套餐，4月30日前預訂享88折優惠。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

母親節即將到來，新竹豐邑喜來登推出CP值破表的五星料理，除了中、西、日式母親節限定套餐外，更有多款母親節外帶餐點及母親節蛋糕，讓您節省準備大餐的時間與精力，獲得更多與家人相處的佳節時光，4月30日前預訂母親節外帶產品並完成付訂，即享85折起早鳥優惠。

新竹喜來登各餐廳分別推出「母親節外帶套餐」，包含中式「采悅軒中餐廳5人餐」、日式「迎月庭日式料理鍋物組合餐」，包含盛合壽司盤與迎月海陸鍋，4月30日前預訂且完成付款，可享88折早鳥優惠。

各餐廳於母親節前夕及當日也推出「母親節限定套餐」，5月9日母親節當日至餐廳用餐將贈送每位媽媽「康乃馨」一朵，為媽媽增添馨香幸福。

即日起至5月9日推出多款母親節蛋糕，「心相」採用北海道起司慕斯與北海道起士蛋糕兩種不同風味及口感的起士，加入柚子巧克力，搭配白柚果泥、鮮奶油製成香柚奶餡，呈現清爽不膩的完美風味。

「唯一」以70％巧克力慕斯結合巧克力蛋糕與兩款新鮮櫻桃製成的手工果餡，底層舖上鹽之花巧克力奶油酥餅，交織果香與可可香的雙重享受。

另有大廳酒吧經典暢銷「草莓生乳蛋糕」、「香梨乳酪蛋糕」、「德式黑森林」多款蛋糕，4月30日前預訂並完成付款享85折優惠；更多活動內容請至新竹喜來登官網或洽03 620 6000轉接各餐廳。

(中時 )