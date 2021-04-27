朱宗慶（左起）與音樂好友黃瑞豐、連雅文、徐伯年齊聚一堂，在同場音樂會聚首。（郭吉銓攝）

百人木琴音樂會有多首曲目，其中的〈里程之歌－與我們共度歲月的流行歌曲〉，集結多首流行金曲。（郭吉銓攝）

百人挑戰木琴合奏，朱宗慶將上陣指揮。（郭吉銓攝）

舞台上有超過50台木琴，百名樂手合力演奏，除了挑戰樂手默契，觀眾還能感受到震撼，朱宗慶打擊樂團的「百人木琴」演奏將再重現，特別的是，這次參與演出的還有金曲獎特別貢獻獎得主黃瑞豐，藝術總監朱宗慶也將親自上場指揮。

朱宗慶表示，百人木琴最初在2006年發想，當年是號召打擊樂界一起完成一件事，後來陸續在2010年、2016年重演，「近年遇到疫情，我希望能再把大家聚集在一起，完成一件事。」

百人木琴音樂會有多首曲目，其中的〈里程之歌－與我們共度歲月的流行歌曲〉，集結了〈我的未來不是夢〉、〈倔強〉、〈掌聲響起〉、〈當我們一起走過〉等流行金曲，由櫻井弘二擔任編曲，朱宗慶擔任指揮，黃瑞豐會參與特別演出。

朱宗慶表示，他和黃瑞豐相識已久，在17歲的時候曾跟他請教爵士樂相關內容，「當時的我對很多事情都有興趣，也包括爵士樂，就跑去找黃老師學習爵士樂。」

黃瑞豐表示，他現在71歲，人生一直與音樂為伍，也覺得和不同類型的音樂合作很好，「每次演奏爵士鼓時，都可以感受到音浪的層次打過來，我很喜歡這樣的感覺。」

此外，十方樂集藝術總監徐伯年會指揮由洪千惠編曲的〈卡門〉，擊樂家連雅文也會擔任伯恩斯坦序曲錦集〈澎湃〉的指揮，同時他還特別創作了合奏曲〈一個月三十天〉，並為這首作品畫了一幅油畫。

「百人木琴」演出將於5月29日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )