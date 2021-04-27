人行天橋拆除及地下道填平可優化都市景觀及先進城市重要建設；27日引起市議員林祈烽的憂心，因台灣大道沿線地下道現成為街友棲身之所，如地下道封閉拆除後，街友恐將流離失所無棲身之處，並淪為地下道拆遷受害者。社會局強調，市府各局處持續關心街友行蹤。

台中市議會27日由市府就「地下道填平、人行天橋與地下道拆修情況」，由建設局進行專案報告。

林祈烽指出，台中市行人天橋大多是興建在學校附近，使用率似乎有偏低情況，如天橋使用率偏低，加上興建時間有3、40年歷史，甚至更久遠，萬一有地震發生，天橋可能成為隱形殺手，到時候阻礙救災或通行等；他建議建設局應委託廠商評估天橋的安全性與需求，如非必要的人行天橋該拆除就拆除。

建設局長陳大田說，台中市有109座人行陸橋，每年都有進行年度檢測和保養，尤其學校周邊行人天橋，更是檢測重點；目前還有部份學生在使用，但詳細使用情況還需要進一步調查。隨時空環境轉變，人行天橋到底是存或廢，包括身障人士使用不便等因素，全是拆除考量範圍。

林祈烽表示，自從火車站周邊人行地下道全部封閉後，一些街友就將棲身地改到五權和公益民權地下道，如這些地下道未來全都封閉，街友可能就無棲身的地方；市府應要做好安置或輔導街友，讓他們可回復到正常生活，不要因拆除或封閉地下道，讓街友成為拆遷受害者，流離失所。

社會局長彭懷真強調，目前在西區地下道約有10至15名街友，北區及台中榮總周邊的地下道也有街友在棲身；市府結合社會局、建設局、警察局和交通局及區公所等，組成聯合小組持續關心街友的行蹤，疫情期間及寒流來襲，衛生局及社會局都前往關心送暖。

(中時 )