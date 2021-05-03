華航機師染疫疫情升溫，新北市長侯友宜今（3日）表示，這段時間有許多宮廟活動、學校活動，任何活動都以防疫優先，室內集會採取實聯制，室外活動若1000人以上，必須獲衛生局、消防局等相關單位核定才得以辦理，「一定要把防疫做好才得以辦理！」

侯友宜表示，近日剛好遇到許多宮廟大日，許多宮廟經由市府要求，紛紛縮小規模或取消繞境祈福，平安餐等活動也同步縮小規模，相當感謝宮廟、各單位。

(中時 )