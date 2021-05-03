廟會、運動會是否續辦 侯友宜強調：防疫優先 11:372021/05/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航機師染疫疫情升溫，新北市長侯友宜今（3日）表示，這段時間有許多宮廟活動、學校活動，任何活動都以防疫優先。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航機師染疫疫情升溫，新北市長侯友宜今（3日）表示，這段時間有許多宮廟活動、學校活動，任何活動都以防疫優先，室內集會採取實聯制，室外活動若1000人以上，必須獲衛生局、消防局等相關單位核定才得以辦理，「一定要把防疫做好才得以辦理！」 侯友宜表示，近日剛好遇到許多宮廟大日，許多宮廟經由市府要求，紛紛縮小規模或取消繞境祈福，平安餐等活動也同步縮小規模，相當感謝宮廟、各單位。 鄭文燦會不會受疫情重創 吳子嘉卻爆這民調 國民黨2022縣市長選舉結局 吳子嘉最新預測驚人 (中時 ) #活動 #宮廟 #侯友宜 #防疫優先 #辦理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前網球國手搭檔議員妹妹 挑戰全運會資格 19:402021/05/02 體育 開第一槍！桃園社區關懷據點停止2周 海風馬拉松停辦 09:022021/05/03 生活 清大數名學生接觸確診者 校方證實：已居家隔離 13:342021/05/02 生活 雙北轟中央 柯批戰略錯誤 侯籲快補漏洞 04:102021/05/02 焦點要聞 保安宮疫情期間協助國外 賴清德期許善的力量持續下去 13:052021/05/02 政治 桃園場所實聯制 頭一天就破功 04:102021/05/02 地方新聞 竹南龍鳳宮慶祝媽祖聖誕 擴大發放獎學金 14:472021/05/02 寶島 侯友宜林姿妙 共簽永續農業行動宣言 04:102021/05/02 焦點要聞 桃園市風險管制期還沒過 鄭文燦：防疫計程車隊還有3／4未打疫苗 09:552021/05/03 生活 台中74一支釣漁友響應公益船釣 漁獲拍賣所得捐助育幼院 15:512021/05/02 寶島 諾富特疫情蔓延 葉元之再爆內幕：衛福部推給地方政府 13:082021/05/02 政治 生活熱門新聞 網紅穿透視裝現身休息站 胸前兩粒只用胸貼民眾全看傻 - 生活 確診者北車某大樓上班 柯文哲爆：新光大樓 - 生活 「2小時1200」諾富特員工做半套為何只待1小時 全場笑翻莊人祥這麼說 - 生活 6確診者足跡遍布5縣市 全台驚！一圖看懂他們去哪 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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