嘉義縣第三處失智共照中心27日揭牌，縣長翁章梁盼能打造失智友善城市。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣拓展失智照護服務，日前爭取經費獲衛福部經費在台中榮總灣橋分院增設1處失智共照中心，27日舉行揭牌儀式，縣長翁章梁也分享自己曾照顧母親的經驗，希望打造嘉縣為失智友善城市。

翁章梁說，他的媽媽晚年患失智症，於是將她接來太保與自己同住，但母親卻經常帶著衣服往外走說要回家，細問之下，才知道她是想回到自己出生、兒時居住的義竹下溪州，說那才是她的家，翁也說，失智症是一種疾病現象，需要被理解及適度的協助，嘉義縣目前共布建29個失智據點，將由3個失智共照中心分則進行輔導，積極強化失智個案管理、照護人才培育及輔導社區失智據點，朝失智友善城市的目標努力。

嘉義縣人口老化比率冠居全國，109年12月推估50歲以上失智症者約有8251人，縣府整合各局處推動嘉義縣失智症行動計畫，訂定短、中、長期目標，由前端失智預防銜接後端照護，繼大林慈濟醫院及嘉義長庚醫院2處失智共同照護中心，再獲衛福部支持，新增台中榮民總醫院灣橋分院成為嘉義縣第3個失智共照中心。

翁章梁說，建構相關完整的體系已是政府需要面對的問題，非常感謝醫療單位願意幫忙嘉義縣政府建構照顧體系，充實據點照顧能量，進而進入到醫療體系中照顧失智症患者。

台中榮總灣橋分院指出，分院設置失智確診快速門診，快速確診及轉介相關失智服務據點及長照服務等，也針對醫事人員、長照人員及照服員相關失智照顧知能，讓他們可妥適照顧失智長者，至於中心部分預估可服務超過3000名失智長者，並輔導周邊6鄉鎮9個失智據點，提供失智據點的服務品質及量能。

衛生局長趙紋華呼籲，失智症照護需要鄰里共同來守護，早期發現早期治療，才能達到預防延緩效益，民眾如發現疑似失智個案，可轉介失智共照中心或失智社區服務據點，將會協助就醫及確診一條龍服務。

(中時 )