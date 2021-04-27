何明祥分局長提醒，ATM沒有解除設定付款功能，任何指稱「至ATM（含網路）操作，以解除付款」說詞，必屬詐騙。（李金生攝）

ATM（含網路）操作，解除付款的詐騙手法示意圖。（警方提供）

詐騙集團到處作案，金門金湖分局1天內就接獲2起，都是網路購物重複下單，解除設定的老套，1個被騙走9萬8138元，1個損失5萬108元，氣得講不出話來。警方提醒民眾多加留意，以免吃虧上當。

金湖分局說明，這2起詐騙案件都與網路購物有關，歹徒佯稱因內部人員作業疏失，導致「重複下單」，要求民眾至ATM或透過網路銀行「解除設定」，匯款後始驚覺遭到詐騙。

其中，居住金湖地區的曾姓女子日前在網路賣場購買衣物，26日接獲1通電話，對方佯稱工作人員疏失，導致重複訂購，需解除設定才能免除扣款。曾女不疑有他，即依對方指示透過手機網路銀行匯款，結果被騙走新臺幣9萬8138元。

正當警方忙著處理該案時，又有1位同樣住在金湖地區的林姓民眾報案指稱，他日前在網路賣場訂房，26日也接到1通電話，對方指他先前的訂單錯誤，必須先辦理解除設定，他依指示到銀行ATM匯款，結果也被騙走新臺幣5萬0108元。

警方表示，此類詐騙手法均是詐騙集團透過駭客入侵購物網站，取得被害人購物資料，再透過境外來電（手機號碼前面會顯示＋）與被害人取得聯繫，因掌握被害人購物明細，所以能輕易取信被害人而詐騙得逞。

何明祥分局長提醒，ATM沒有解除設定付款功能，任何指稱「至ATM（含網路）操作，以解除付款」說詞，必屬詐騙，千萬不可聽信操作。另外，網購族應盡量使用公開的網路交易平臺購物，避免私下交易，民眾遇有任何疑似詐騙狀況，可先撥打165或110查證，確保自身財產安全。

(中時 )