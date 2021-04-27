托嬰中心自製「奶嘴口罩」，將其塞入哭鬧的嬰兒嘴裡。(圖取自爆料公社公開版)

現代雙薪家庭居多，不少家長會選擇將孩子交給托嬰中心照顧，不過台中一名母親心碎發文，表示她發現托嬰中心的老師竟自製「口罩奶嘴」，塞在會哭鬧的寶寶嘴裡，導致孩子耳後留下了深深的痕跡，讓她心碎發文，「到底是誰想出這種恐怖方法，到底持續多久了，有其他學生也這樣被對待嗎？」貼文發出後大多家長看了也心慌，直說這種方法真的太危險。

該名母親昨(26日)在臉書社團爆料公社公開版發文，表示她將兒子送去台中一家托嬰中心，最近才知道園方某位老師會將奶嘴塞到哭鬧的嬰兒嘴裡，從圖片中可以看到，該奶嘴兩邊被套上彈性繩，老師會像戴口罩一樣把奶嘴戴進嬰兒嘴裡，試圖讓嬰兒停止哭鬧，這讓原PO無法接受，認為這做法太極端，「我想知道我兒子怎麼會被你們這樣對待，因為我兒子還小不會講話，你就這樣對待嗎？」

她也心疼的說，兒子遭受到這樣的對待，回家後每天睡不好、吃不好，睡覺時一直在做惡夢「那個痛苦的臉我看了都心疼」，事後她向園方理論，要求還原事發經過，並要明確知道是哪位老師做出這樣的舉動，但園長就只說了官方的話，擺明要保護老師，這樣的處理方式讓她無法接受，在得知兒子遭受這樣的對待後，她立馬退學將孩子帶走。

貼文發出後讓許多同為父母的網友憤怒，「完全無法接受！」、「如果孩子是哭泣當下一直被硬戴著，其實反而危險」、「戴著被強迫吃奶嘴，如果吐奶、溢奶的話怎麼辦，自以為很聰明的做法」、「這個行為真的是危險的，尤其寶寶在哭泣時還會常常有吞嚥口水產生，勉強塞滿奶嘴反而會造成口水嗆到」、「這種綁奶嘴的方式，只適用於較大的幼兒和一對一方式，在托嬰中心，那麼多小孩要看顧，萬一發生溢奶而奶嘴又綁著，阻礙呼吸道，是非常危險的！」

(中時新聞網)