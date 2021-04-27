深色處都是因為敷偏方而造成的灼傷，但婆婆堅持不看醫生，讓原po很頭痛。(圖取自爆廢公社)

婆婆太固執！一名人妻分享，婆婆膝蓋處筋骨痛，卻聽信友人的話，亂敷偏方藥草結果3天後膝蓋處嚴重灼傷，她見狀後崩潰，但婆婆堅持不看醫生，固執的說敷偏方就會好，照片曝光後1.2萬人跟著看傻，做媳婦的也無奈到大哭，直說婆婆不愛惜自己，「寧願擦朋友藥膏也不看醫生」。

原PO今(27日)在臉書社團爆廢公社上發文，表示婆婆今年快60歲，日前因為膝蓋處筋骨痛，但卻聽信朋友的話，敷了來路不明的藥草，結果3天後敷藥處嚴重灼傷，起初婆婆不敢讓原PO夫妻倆知道，她是昨天才看到這情況，見狀後相當著急，說要帶婆婆去看醫生，但婆婆堅持拒絕，「如果截肢她自己也認了」，讓原PO又氣又無奈，「愛聽信三姑六婆偏方，可以不要這麼鬧嗎」。

而放心不下婆婆，她今天一早就下樓查看婆婆狀況，沒想到找不到人，打電話後才得知婆婆又跑去找朋友拿藥，沒想到婆婆朋友聽到後在電話那頭回應，「不用看醫生，看醫生也不會好，要擦藥膏」直說該名朋友根本是來害人，讓她在電話中氣到大哭，最後只能出動老公勸說婆婆，今晚趕緊帶婆婆去看醫生。

貼文曝光後1.2萬人看了也憤怒，除了認為老人家固執外，該名朋友也很過分，「真的要去給看醫生啊⋯⋯萬一感染就不好了」、「那種三姑六婆真的禍害千年」、「沒有藥師執照亂教偏方，如果是賣藥的話她完蛋了，可以檢舉她朋友」、「妳有兩個院要跑，第一，趕快把婆婆拉去醫院，第二，把她朋友告上法院」、「直接跟她說，如果不回來我現在馬上報警抓妳朋友」。

(中時新聞網)