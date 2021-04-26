一名年輕人留下自己的傘，隨後轉身離去，事後原po發文尋人，希望能找到這些熱心的年輕人，當面向他們道謝。(圖取自爆怨2公社)

「尋找這把雨傘的主人！」一名人夫分享，昨(25日)下午他和妻子在高雄中山路跟正勤路出車禍，當時正值下雨天，立馬就有3名熱血年輕人衝過來協助現場，更幫忙查看老婆傷勢，之後又走來一名年輕人，留下自己的傘讓老婆擋雨，但原PO當時忙著做筆錄，一時之間忘記向4位年輕人道謝，更說發文的目的就是希望找到4位，「想當面說謝謝」。

男網友在臉書社團爆怨2公社上發文，表示他昨日載著老婆行經中山路跟正勤路時和別人發生碰撞，車禍發生當下就有3名年輕人走上前相助，2名年輕人在救護車抵達前，在現場幫忙查看老婆傷勢，另1人則負責指揮交通。

但原PO當下忙著和警察留資料以及查看老婆傷勢，忘記向3名幫忙的年輕人說聲謝謝，此外，由於當天正飄著雨，沒多久後1名年輕人就走上前將傘留給老婆後就默默離開，「問了老婆後，她說因為疼痛所以沒注意到給她雨傘的人往哪走，所以我也沒有答謝到」。

所幸原PO和老婆都無大礙，加上這4名年輕人的熱心相助，讓原PO非常感動，但礙於當下情況來不及道謝，因此想發文尋人，「如果可以請讓我當面跟各位說聲謝謝！」、「尋找這把雨傘的主人」。貼文發出後被大批網友讚爆，「暖爆！以後有機會，請務必將愛心繼續傳承下去！祝平安早日康復」、「把愛延續下去或許是更好的感恩」、「你把這善心傳下去」、「記得把善心延續下去，就是最好的感謝」。

(中時新聞網)