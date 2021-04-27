環團昨(26)日於立院召開「車諾比核災35周年記者會」表示，核四重啟公投成為政府非核家園的變數，呼籲民眾屆時應對核四重啟案投下反對票，讓台灣早日脫離核災威脅；原能會回應，強調核電廠在設計上不會忽視天然災害風險的重要因素，在環境輻射平行監測結果也顯示均符合法規標準，尚未發現對環境生態有異常影響。

原能會表示，我核電廠在建廠規劃設計初期就已針對各項天然災害的可能影響進行安全分析，核電廠在設計上不會忽視天然災害風險此一重要因素，此外，在日本發生福島事故後，原能會也即參考國際間作法，進行國內核電廠安全防護總體檢，要求台電公司針對地震、海嘯等天然災害造成之危害，以及超出設計基準事故等面向進行全面評估，並採行各項強化改善措施，以確保我國核電廠因應類似福島事故之安全防護能力。

原能會指出，當核電廠事故惡化至全面緊急事故階段之後，才可能有放射性物質外釋影響民眾，一般而言會有足夠時間進行民眾防護措施，進入室內掩蔽為事故發生後立即會進行的措施，一般鋼筋混凝土建築物即可達到80％輻射防護效果。

目前我國對核子事故是採超前部署的應變策略，為有效率且安全的疏散民眾，原能會已依風險分級，採分階段的疏散規劃，在放射性物質外釋前就先依序執行緊急應變計畫區(8公里)內遊客、弱勢族群與學生、3公里內民眾之預防性疏散，及依劑量評估結果進行下風向區域民眾的預防性疏散。

原能會表示，依據我3座核能電廠近5年的排放報告及環境輻射監測報告，對廠外周圍民眾造成的劑量均遠低於法規及行政管制規定，另外環境輻射平行監測結果均符合法規標準，尚未發現對環境生態有異常影響。

(中時 )