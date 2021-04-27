全球爆發第四波新冠疫情，多國近期出現確診和病歿惡化跡象，其中尤以印度單日35萬例確診最為嚴重，當地醫療系統幾乎崩潰，美國商會執行副總Myron Brilliant警告，全球新冠肺炎病例激增，印度經濟可能因此受創，進而拖累全球經濟。

新冠疫情復燃，印度疫情幾近失控，當地醫療資源幾乎崩潰，昨（26日）新增逾35萬、2812死亡，創5日來全球單日確診紀錄。

先前由於疫苗的面世並且接種逐漸普及，全球經濟逐漸復甦，IMF對全球經濟成長預估上修至6%，而其中給予印度最高的成長幅度，達12.5%的經濟成長；而如今印度疫情再度爆發，創下單日確診新高，其經濟發展可能將受到阻礙。

根據《路透社》報導，Myron Brilliant表示美國企業雇用數百萬名印度員工從事後台業務，因此溢出效應的風險很高。

Myron Brilliant認為，在情況有好轉的跡象前，可能還將會再惡化，印度經濟停滯的可能性非常高，且伴隨著印度新冠疫情不斷地擴散、蔓延，恐將拖累全球經濟，但他補充「目前首要之急，是要幫助印度的民眾度過難關」。

該報導指出，美國商會和40家企業CEO周一起動特別工作小組，為印度提供醫療用品等相關援助，並架設網站，供美國企業於該網站中提供捐贈協助；美國商會計畫和各企業CEO計畫，將和國務卿Antony Blinken和白宮國安會印太事務協調官Kurt Campbell共商印度所面臨的經濟危機和人道主義問題。

根據美國貿易代表署數據顯示，美國和印度2019年商務貿易總額為1461億美元；印度為美國第九大商貿夥伴，2019年雙標貿易額約920億美元。

(中時新聞網)