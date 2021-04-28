英濟（3294）公布第一季財報，首季營收寫最近十年同期新高之下，第一季也創下近六年首度淡季獲利的成績單，單季稅後純益達2,159萬，每股盈餘0.16元。

展望上半年，目前疫情推升之個人娛樂、行動辦公等「宅經濟」效應仍持續帶動客戶生產需求，唯國際原物料價格持續攀升考驗企業營運管理與協商能力。目前英濟積極透過材料應用專業協助客戶尋找與測試各種原物料以控管成本，除代工外更以顧問角色協助客戶，台灣、中國、馬來西亞與墨西哥各地之廠區亦在防疫前提下全力運轉，稼動率維持高檔。

英濟表示，疫情與政經環境轉變使得全球市場節奏改變，例如淡旺季差距逐漸消弭、跨區移動管制使人力調度與招工門檻提升、產品抗菌與表面處理需求增加…等，考驗企業守成經營與開創新局的能力。英濟亦將以本業利基出發，輔以技術優勢與客戶共同開拓新產品商機。

英濟也宣布，旗下英錡科技超微型光機AR眼鏡應用突破，參展科技盛事InnoVEX與COMPUTEX，英濟旗下英錡科技藉由高精密微型光機模組整合與自動化製造能力跨入AR顯示領域，目前已進入概念性驗證（Proof of Concept；POC）階段，將以目前業界鮮見的無線AR眼鏡樣品及多樣模組產品參展科技盛事InnoVEX及COMPUTEX。

英錡科技目前已將高度複雜且精密的模組整合為1.2立方釐米、3克重的光機引擎，為業界罕見的超微型規格並符合穿戴裝置極輕量化之需求，目前與多間一線大廠進行產品與解決方案的討論，更已與日本知名軟體系統開發公司簽屬共同開發合約。此次參展將展現光機研發實力，與合作夥伴共同做大AR顯示商機。

(工商 )