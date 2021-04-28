藍委江啟臣今日於司法委員會質詢指出，民眾在網路發文質疑選舉舞弊、執政黨吃高價便當等言論，一再被警方依《社維法》移送，結果法院一直裁定不罰，警方還是繼續送，現在法院是警政署開的嗎？

江啟臣指出，去年各機關依《社維法》主動移送的散布謠言等案件不罰比例，各縣市警方是85％，刑事局是70％，調查局和其他單位是83％不罰。去年整年移送，法院裁定不罰的達83％，等於10件罰不到2件。現在是上級交代要做這些事嗎？

江啟臣說，之前警政署所提供的資料指出，有民眾在臉書發文質疑選舉作票，結果就被移送，後來法院也裁定不罰，像類似的行為，法院早在去年8月5日就曾裁定不罰，但到了12月還有民眾被警方移送。

江啟臣表示，還有民眾在網路上發文質疑執政團隊吃高價便當的言論，也被移送，這類的案件在10月，法院就裁定不罰，但到12月警方還在移送，民眾質疑3倍券的言論也移送，法院還是裁定不罰，警方還是繼續移送。現在法院一直說不罰，警方一直移送，警方是比法院大嗎？法院是警政署開的嗎？

江啟臣指出，去年7月監察院提出報告，要求警政署要參酌法院不罰見解，審慎處理該款案件，警政署還是照幹不誤，讓人質疑警政署到底是依法辦事還是依上意辦事。

警政署長陳家欽回應，假訊息的構成要件比較嚴謹，所以法院會裁定不罰，所以現在都有在檢討跟控管，也有建議修《社維法》第63條，會再要求要更嚴謹。

(中時 )