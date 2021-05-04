0402太魯閣號事故，花蓮警方積極協助家屬處理後事，其中，法籍古姓罹難者的家屬更請法國在台協會，致函感謝花蓮警方。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮報導）

0402太魯閣號事故，花蓮警方積極協助家屬處理後事，其中，法籍古姓罹難者的家屬更請法國在台協會，致函感謝花蓮警方。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮報導）

0402台鐵太魯閣號重大傷亡事故，49名罹難者中，包含3名外籍人士，其中28歲法籍古姓男子的家屬接獲噩耗後趕緊來台，在花蓮警方的協助下，順利完成後事；法國在台協會日前代表古男父親致函感謝花蓮警方，在事故期間以同理心紓緩家屬在異國面臨的悲傷與艱難。

太魯閣號事故發生後，警政署國際組透過法國在台協會聯繫到古男家屬，花蓮縣天主教巴黎外方教士會館也主動派遣6位法國籍神父、5位教友，上月5日到花蓮殯儀館為古男祝禱，在場警方列隊敬禮同表最大哀傷，場面哀戚肅穆。

花蓮縣警局在事故期間，得知古男家屬將抵達事發地點悼念的消息後，先行前往天主教巴黎外方教士會館確認行程，並配合警政署會勘、規畫路線，順利協助家屬抵達事故現場，期間還製作古男移靈短片，透過捕捉其最後身影，提供家屬帶回法國緬懷，撫慰喪子的悲慟。

由於古男父親離台前，特請法國在台協會主任公孫孟轉達衷心感謝之意，他在信函中提到，法國籍古姓罹難者的家屬來台期間，透過警政署國際關係組及花蓮縣警局團隊盡心盡力與高效率的協助，對於哀傷不已的家屬而言彌足珍貴，且整個過程所有人員同舟共濟的高效率，與人悲已悲的同理心，令人動容。

公孫孟也藉此機會，再次對警方的敬業精神及迅速靈活的調度表達敬意，感謝這段期間彼此維持良好的互動關係。

花蓮縣警局長蔡丁賢表示，古男在事故中喪失寶貴的生命，舉國上下悲慟與不捨，縣警察局除了全力協助災害搶救，並在最大限度內提供傷亡者及家屬必要的協助，感謝法國在台協會致信肯定。

(中時 )