汽車及光電客戶需求強勁，PCB廠—定穎(6251)第2季營運看好，定穎表示，由於客戶接受適度反應上游基板及原物料價格上漲，第2季營收及毛利率均將優於第1季，定穎也持續擴建黃石廠產能，新產能預計第3季開出，可望挹注營收，並提升整體毛利率。

定穎近幾年專注佈局汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，希望優化產品組合提升獲利能力，今年第1季受惠於車用HDI等訂單狀況良好，定穎第1季合併營收35.56億元，年成長17.1%，不過第1季上游材料成本高漲，對定穎獲利造成壓力。

由於電動車及先進駕駛輔助系統滲透率持續提升，且光電板、網通及通訊等訂單平穩，加上客戶已接受適度反應上游銅箔基板價格及原物料價格上揚，定穎預估，第2季營收及毛利率可望優於第1季。

定穎持續擴充產能，黃石廠於去年底開出月產能5萬平方英呎的HDI，預計今年第3季將再開出5萬平方英呎HDI及15萬平方英呎的傳統板，屆時傳統板產能將達155萬平方英呎，HDI月產10萬平方英呎，在新產能陸續開出後，公司計畫將昆山廠的訂單做移轉，以提升總體毛利率。

定穎近期發行可轉換公司債5億元，轉換價為每股23.5元，募得資金將用於充實營運資金。

(時報資訊)