近日許多學生族群也開始玩股票，一名網友好奇詢問，台灣義務教育不教如何買股票和房地產，反而教國文、歷史和地理等沒用的東西，學得好的人一路念到大學畢業變被人嘲笑的低薪文組，到底為什麼？一名網友認為是「國家不想讓你財富自由」，大家都會投資賺錢的話，誰要當基層的勞工，維持社會基本運作。

一名網友昨在PTT上發文表示，台灣的義務教育教導學生國文、歷史和地理等科目，但這些東西學了對人生的幫助也不大，相反地，把這些科目學好的人，大學都跑去念中文系和歷史系，畢業之後成了被人嘲笑的「低薪文組」。

該網友認為學習怎麼買股票和房地產，對人的幫助更大，但從小學到高中整整12年的期間，學校卻從來都沒有專門教過這些學問，明明學會股票與房地產的知識，才有可能達到真正的階級流通，也才是實施義務教育的目的。

貼文引起網友討論，近代義務教育的目的是提供國民教育，使其可成為國家生產力，義務教育教的科目中，「國文讓國民識字書寫、數學讓國民會最基礎的加減乘除、理組科目使未來可產生更多工程類或科技類勞工、地理歷史可使國民對自己生活的國家有認同感，認為自己是國家的一份子，為自己國家做些努力的動機。」

該網友也說，教會大家投資金融資產或房地產，並不會讓國民擁有更多生產力，相反地，若大家都靠投資讓自己財富自由，那有誰來負責做基層服務業？誰來顧機台？社會總是要一群沒有資產或僅有些許資產的勞工階級來支撐，因此對國家來說，根本沒有誘因花費資源在義務教育中教導大家怎麼投資。

許多網友認同地說，「認知正確，國民教育不是在教你進入上流社會的」、「國家需要社畜」、「大家都在灌輸不要借錢，努力存第一桶金的概念，但其實有錢人蓋廠做生意都用借的。」但也有網友認為，投資不是教了就會，眼光要靠自己培養，有興趣的人可以自學。

(中時新聞網)