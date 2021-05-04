曹西平岀道至今逾40年，粉絲遍及各年齡層，不過隨著母親節即將來到，讓他又想起逝世多年的母親，更強調母親生前永遠是他最棒的觀眾，但談到母親猝逝後，手足們紛紛顯露出現實的一面，無奈感嘆：「最後的晚年就是這樣子，連自己的性命都給了」。

隨著母親節即將到來，曹西平表示當時在外界不看好他的狀況，仍勇闖演藝圈當歌手，母親是唯一對他懷抱信心的人，身兼最棒的粉絲的母親，只要得知他上節目或有新聞報導，都會剪貼下來放在筆記本，賺來收入也會幫他投資，沒想到卻心臟猝死，什麼話都來不及交代，母子倆就此天人永隔，難以接受噩耗的他，坦言一度不想活了，但想到還有年邁父親要照顧，加上母親曾交代「只有你會照顧你爸爸」，才沒輕意做出傻事，也一路照顧父親直到過世，不禁感嘆：「曹媽媽是曹家精神指標，曹媽媽走了，這個曹家就垮了毀了」。

曹媽媽就是我的最棒觀眾 我上什麼節目 或是有我什麼新聞等等 我媽媽都會很留意 還會把新聞剪貼下來放在筆記本上 沒有媽媽的日子超難過 不管媽媽往生了幾年我的心情都是ㄧ樣的難過， 曹媽媽從河南背個小嬰兒逃難到台灣 曹爸爸的部隊移防曹媽媽就是跟著... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年5月3日 星期一

曹西平表示母親共生了五個兒子，當時任職軍人的父親待遇不高，母親仍省吃儉用帶大所有小孩，孩子要什麼都盡量滿足需求，幾乎未從她嘴巴說出「不」這個字，沒想到為了這個家庭付出一輩子，在去世後換來的卻是兒子們「現實離譜」的一面，甚至不願意穿孝服送母親最後一程，讓他不滿表示：「既然不願意送那又何必從國外回來，就不要來送就好了」，更罕見吐出內心話：「沒有媽媽的日子，怎麼過都是難過」。

對此，粉絲紛紛留言打氣：「你讓媽媽很放心，相信媽媽在另外一個世界也過的很好」、「等下輩子再續母子情緣，好媽媽與好孩子都是最棒的」、「四哥你做到了對媽媽的承諾，你沒有後悔的事」。

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