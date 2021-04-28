臉書警察社團痛批高層準備犧牲背黑鍋的所長。（取自臉書）

「松山之亂」警紀醜聞持續延燒，上午立委與內政部長徐國勇指出，涉嫌刪除監視器畫面「滅證」的前中崙所長許書桓，應符合《公務人員考績法》的「違抗政府重大政令，或嚴重傷害政府信譽，有確實證據者」2大過免職的要件。此話一出，警界譁然，臉書社團「靠北警察」發文痛批，高層準備犧牲背黑鍋的基層止血，呼籲知道黑衣人滋事真相的民眾、松山分局員警提供線索，還原事實。

「靠北警察」po稱，「一個小所長，背吃案的黑鍋還要被滅證罪移送，這也就算了，xxx現在說要把他免職什麼意思？難怪台北所長沒有人要幹，切割完丟掉這些高官就沒有責任了嘛！」

該臉書粉專呼籲，不管是民眾、警察乃至於是松山分局的同仁，「請摸著你的良心，私訊我們提供你們所了解的案情，或者協助分享給身邊的人，我們需要知道真相，而不是另一個只想著犧牲基層止血的高級政府官員。」最後也說，希望最後不會又查到另外一個版本出來。

(中時 )