亞馬遜全球開店公布台灣出口跨境電商發展趨勢，並發表2021年「Connect Taiwan計畫」，亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，因應全球消費線上化，跨境電商已成為台灣外貿發展新趨勢。今年也將持續協助台灣企業加入跨境電商行列。亞馬遜全球開店表示，以品類來看，2020年台灣賣家主要成長動能則來自五大品類，包含電腦周邊、居家、廚房、無線配件及辦公用品。

亞馬遜全球開店發表台灣出口跨境電商四大發展趨指出，目前亞馬遜上台灣賣家的數量是四年前的3倍。賣家類型呈現多元發展態勢，包含傳統製造業、傳統知名品牌及網路新創品牌等，都加入跨境電商行列。

截至目前，亞馬遜已向台灣賣家開放十三個站點，涵蓋北美、歐洲、日本、澳洲等地區國家，今年三月新增的波蘭站點為台灣賣家拓展歐洲地區新機會

而去年疫情讓賣家更加意識到佈局全球、分散風險的重要性。目前亞馬遜上的台灣賣家有超過20％賣家，已將其業務拓展至多個站點，平均每個賣家佈局三個不同站點。

此外，隨著消費者需求不斷升級，企業更加關注品牌長期價值的培養，如產品研發或品牌建立，以提升競爭力。2020年，亞馬遜在基礎設施、工具、服務、人力等領域投入了180億美元，並已發布250種新工具和新服務以提升賣家體驗

以品類來看，台灣賣家在許多品類展現獨特優勢，特別是在無線配件、電腦周邊、運動、寵物、玩具、汽車等品類表現優異，而2020年台灣賣家商品主要成長動能則來自五大品類，包含電腦周邊、居家、廚房、無線配件及辦公用品。主要因疫情、遠距辦公與教育等因素影響，全球消費者對居家辦公和生活等產品需求增加，居家生活相關品類展現巨大潛力。

亞馬遜全球開店也表示，今年將持續幫助台灣賣家發揚冠軍品類優勢，同時深耕母嬰、寵物、廚房、戶外運動、美妝保養等快速成長的品類。

(工商 )