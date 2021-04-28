原本去年底就要通車營運的台中捷運綠線，因列車連結器重大故障，通車日期延至本月25日，台中市府何時將對廠商求償？交通局長葉昭甫說，將收集通車後運量等資料，約3個月後向台北市政府代位求償。此外，對於外界質疑中捷通車後運量下滑，中捷公司強調是符合預期中的低標，還在合理範圍。

台中捷運綠線本月25日通車，進入正常營運狀態，外界屢屢關切市府對於延遲營運的求償動作是否進行中？葉昭甫表示，求償金額多少是個問題，市府將依據中捷綠線通車後3個月內的門票、廣告收入等資料，依此盤點損失情況後邀專家研議並求償。

而中捷25日開始收費營運，至今已邁入第4天，外界質疑運量大減，憂心未來營運問題，中捷公司表示，中捷綠線開始收費並恢復正常營運狀態，原本預估周一至周五的平日運量為3至4萬人次、假日則可達5至6萬人次，平均下來第1年日平均運量5萬1500人次。

中捷公司強調，參考其他捷運系統的經驗，正式營運後運量約較試營運期間減少3至6成左右，其中，北捷木柵線免費試乘期間日運量平均為6萬6000人次、通車後日平均運量4萬0782人次，高捷紅線免費期間平均日運量為24萬6162人次、通車後日平均運量9萬3850人次，都在此範圍內。

根據台中捷運營運情況，中捷公司表示，日前試營運免費試乘期間平均日運量為7萬1236人次，4月25日中午通車後、若依比例還原為營運一整天來計算，日平均運量4萬2392人次，且依照經驗，周一、周二搭乘人數較低，中捷目前運量情況與其他捷運系統減少的情況都在合理幅度內，未來將根據運量情況推出優惠與鼓勵方案。

(中時 )