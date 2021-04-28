聯發科(2454)今(28)日舉辦法人說明會，由執行長蔡力行、財務長顧大為共同主持，蔡力行表示，維持今年全球5G智慧型手機出貨量超過5億支預估，預期產能規劃可支持聯發科達到40%以上的營收成長目標，並將全年毛利率目標提升到44%~46%。

聯發科看好今年智慧型手機在5G升級浪潮下，將持續火熱，蔡力行表示，Mobile phone第一季強勁的動能主要來自5G市占率增加與高階市場拓展，預估智慧型手機終端市場需求健康，並維持今年全球5G智慧型手機出貨量超過5億支的看法，預期第二季出貨及營收動能持續強勁成長，並帶動聯發科的高階手機營收市占在今年與未來持續提升，此外，聯發科持續深耕5G，並在美國及歐洲市場有顯著的進展，進一步提高市占率，預期今年聯發科在美國與歐洲市場的智慧型手機出貨量將有很好的增長。

另外，第二季聯發科將推出天璣2000系列，高階版可同時支援毫米波mmWave及Sub-6頻段。

展望2021年全年，基於健康的終端市場需求及主要客戶的導入狀況，蔡力行表示，聯發科較三個月前，看到更強勁的成長動能，雖然產業整體仍受供貨限制影響，但預期聯發科的產能規劃可支持公司達到40%以上的營收成長目標，同時提高全年度的毛利目標至44%~46%。

(時報資訊)