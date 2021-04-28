古天樂27日在香港出席主演電影《真・三國無雙》慈善首映會，他兩年前在紐西蘭拍攝該片打鬥戲，被兵器刺傷右眼球，入院動手術縫8針，古天樂回憶當時非常驚險，但也有點好笑，「我拿著兵器在綠幕前原地跳起，由於兵器很重，就不慎被兵器的尖端撞傷眼球」。

古天樂因為受傷，才知道原來眼球也可以縫針，而且沒有麻醉，所幸手術後沒有後遺症。他透露自己有900多度近視，也開始有老花，被問是否考慮手術？他表示怕麻煩，「醫生建議我，將來如果有白內障再一次做手術，一次解決所有問題」。參與演出的楊祐寧回憶起拍片現場，盛讚跟王凱一場「黑山之巔之戰」打戲十分精彩，事前準備功課很多，但兩人都不畏紐西蘭艷陽及大風賣力打鬥。

導演周顯揚則說，拍攝時遇上很多困難，「例如天氣問題，最熱的時候超過40度高溫，古天樂和姜皓文卻要披甲上陣」，他也試過在紐西蘭三度視察外景地，希望拍攝出一片綠油油的場景，「豈料拍攝前突然下雪，綠油油變成了雪景，但由於景色美麗，臨時異動決定繼續拍攝，獲得了意料之外的美景」。電影29日在台上映。

(中時 )