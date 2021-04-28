華航機師染疫事件已延燒至12人確診，桃園市包括其中9人，桃園市錦興國小女童因家中父母皆為機師，女童及2名哥哥抗體皆呈現陽性反應，但僅有1名哥哥核酸檢測有測出數值，因此桃園市衛生局表示女童傳染力極低，錦興國小並沒有安排該班級停課，而錦興國小也在28日晚間8時許臨時召集校內家長開家長說明會。

林姓家長表示，下午才接到消息，覺得相當的錯愕，說明會是由老師個別告知，甚至不知道自己孩子是否和該位女童同班，和孩童溝通過後，孩子雖然年紀小但仍心有餘悸，就連孩童都會擔憂，林女說，若是能夠安排採檢那一定會盡力配合，自己也會為了安全起見去做採檢，但仍批中央資訊不透明，讓家長們沒有預防的準備，希望政府的配套措施能夠更加完善，後續的採檢措施也要落實。

陳姓家長表示，自己住在蘆竹這麼久了，華航機師事件爆出來之後就有心理準備，沒想到孩子的學校真的中標，之後也會盡力配合學校的作法，若可以採檢也會進行採檢。

(中時 )