等同央行的「新加坡金融管理局」（MAS）28日公布最新經濟報告，拜外部需求轉強之賜，新加坡的經濟展望也隨之樂觀，今年經濟成長率可望破6％。

MAS周三發表半年一度的宏觀經濟檢討報告指出，除非全球經濟復甦力道轉弱，或是星國當地疫情再起，新加坡2021年國內生產毛額（GDP）成長率，預估能超越官方的4％～6％預估區間上端。

不過MAS指出，各產業領域的成長快慢有別。較不受疫情影響的產業，特別是製造業的前景光明樂觀。但國際邊境短期內廣為開放的機率微乎其微，飽受疫情衝擊的產業依舊黯淡。

隨著外部通膨上升及內需增強，新加坡的基本通膨率預料在今年會逐步走升。星國今年的通膨年率在未來幾個月看升，歸因於去年第2季物價下跌帶來的基期效應。

MAS表示，新加坡今年的核心通膨率，預估介於0.0％到升幅1％。MAS同時上調標題通膨率（headline inflation）預估，從前估值漲跌0.5％區間，上修至0.5％到1.5％漲幅區間。

MAS報告另提到，各國大推經濟刺激措施，加上積極推動疫苗接種，今年第2季全球經濟可望加速擴張，預測今年全球經濟GDP成長率上看6.2％。

新加坡人力部周三也公布，今年第1季整體就業增幅出現增長，是2019年第4季來首見。儘管永久居民就業增幅放緩，但抵消非永久居民就業小幅下滑的窘況。

星國人力部周三發布的預估數據顯示，排除跨地區遷移的國內工作者（migrant domestic workers）不計，今年首季總就業人口增加4,800人。去年第4季星國流失7,900個工作。

星國第1季整體失業率，從去年第4季的3％降為2.9％。

(工商 )