民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪，傳羈押後竟拿筆錄到警局「問罪」，又遭爆2018年在北投分局與在監服刑友人會面，甚至拍照上傳臉書，各種爭議引發社會關注。對此，趙介佑的姑姑、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜也做出回應，並表示歉意。

趙心瑜28日透過臉書聲明表示，首先向無辜受事件牽連的長官致歉，也對浪費社會資源、造成觀感不佳，嚴重影響本黨之名譽及形象深感抱歉。

她強調，毒品危害家庭、社會，無法容忍。法律會制裁犯錯的人，任何成年人都必須對自己的行為負責，也呈請嚴懲，勿枉勿縱。

不過，血緣關係和親情無法切割，趙心瑜說，希望在接受法律制裁之後，能記取教訓、徹底悔悟，重新做一個對社會、國家有貢獻的人。

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒，趙介佑的姑姑、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜（右）也做出回應。（圖／摘自趙心瑜臉書）

趙映光日前也透過聲明表示，「孩子嚴重影響本黨之名譽及形象，造成社會觀感不佳，身為父親我難辭其咎」。民進黨北市黨部則認為，黨員嚴重影響本黨的名譽及形象，將依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以處分。

此外，針對立委邱顯智爆料，趙介佑於2018年4月間在北投分局與在監服刑友人會面，竟能拍照PO上臉書，質疑難道是「特殊服務」。警政署回應，將成立專案小組，調查有無違失；而北投分局表示，由於當天訊問筆錄人員現已調地服務，還在了解當中。

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(中時新聞網)