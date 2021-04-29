台北市警松山分局長林志誠因黑衣人之亂倒台，最讓警政高層無法接受的就是派出所長刪監視畫面疑似滅證行為，連日引發外界疑雲。但外界最好奇的是，遭到刪除的96秒畫面內容到底為何?根據了解，畫面震撼到讓警方頭皮發麻。

知情人士指出，畫面若是公布，引爆的震撼彈絕對是「核彈級」，因為現場員警簡直是遭幫派「洗臉」。10位幫派份子，根本無視身在警局內，完全是採取兄弟尋仇姿態行事，現場亂打一通，甚至拿起其他物品要砸警察，讓警方大罵「現在的肖年ㄟ太囂張了。」

根據警方調查，現場滋事的份子確實為四海幫成員，而且身分都相當特殊，是目前幫內新興的年輕一代多金成員，各個身家背景實力都相當雄厚。

科偵隊4月23日到松山分局取走硬碟，周末趕工以電腦程式還原松 山分局1樓9支監視器影像檔。25日還原被格式化刪除的8TB容量，並 將檔案交給督察室，督察人員大海撈針辨識出消失的畫面。該段96秒 衝突影像，包括10名黑衣人叫囂、搗毀電腦、椅子、4員警喝令制止 、壓制，均已函送給地檢署偵辦。

檔案25日成功還原，結果案情翻盤。台北市警局長陳嘉昌才在議會表示，實情與官警說詞有出入。被調職的中崙所長許書桓則在內部調查，鬆口坦承複製檔案過程，「不慎」格式化檔案而刪除，但他全是自己的行為，沒有人指使。許與副所長顏敏森依縱放人犯、湮滅 證據等罪嫌函送法辦。

據了解，許書桓為了拷貝影 片，插入私人隨身碟，但因空間不足，點下格式化，誤刪3支監視器檔案，所幸刑大科偵隊還原8TB硬碟容量，督察室再抽絲剝繭找出96 秒關鍵影像，戳破松山警謊言。

(中時新聞網)