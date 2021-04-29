藍委葉毓蘭今日於立院司法委員會質詢指出，過去民進黨對黨職併公職批評黨國不分，結果趙怡翔破格出任駐美代表處政治組長，竟還納入黨職經歷做資格之一，是否有黨證就不需受任何辦法限制？

葉毓蘭指出，過去民進黨認為趙怡翔是不可世出的人才，破格擢升成駐美代表處政治組組長，當時外交部用一種非常特殊的，具機要人員的聘用人員來晉用，還納入黨職經歷作為資格之一，這符合官制官規嗎？是否有黨證就沒問題，不受任何辦法限制？

銓敘部長周志宏回應，趙怡翔是用《聘用人員聘用條例》所聘用的一等諮議，不是用機要人員條件晉用。

葉毓蘭表示，監察院在2019年為趙怡翔的事情，提出糾正案，並指出外交部一直有用具機要人員性質的聘用人員，但銓敘部在2016年5月時曾發文函釋表示，駐外機構沒有機要。

葉毓蘭質問，既然銓敘部不認為官制官規中有機要兼聘用這類人員，那對於趙怡翔的聘用有無任何處理？周志宏回應，依照《駐外機構組織通則》第10條規定，外交部及駐外機構可視實際需要依聘用條例聘用人才，所以趙怡翔是用聘用條例晉用，不是機要人員條例。

葉毓蘭表示，當年趙怡翔被任命當組長時，有外交官覺得自己權益受損，而趙還把民進黨國際事務部副主任的黨職資歷納入，民進黨執政後，還通過《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，把過去黨職年資併公職得到的退撫即以追回，結果外交部現在把黨職年資當資格的一部分，這是什麼玩意？

葉毓蘭指出，民進黨看別人就覺得黨職併公職就深惡痛絕，現在這種做法就符合官制官規嗎？大法官釋字第5號、第7號、第20號都重申，黨職不是公職，黨政區分不但是民主國家通則，也是我國憲法精神。

(中時 )