時代力量立委邱顯智昨晚指出，台北市警方疑助借提人犯會見親友。北市警察局長陳嘉昌今天說，已要求深入調查，員警借提人犯過程中疑有疏漏，會追究行政責任，若有疏失將懲處。

趙介佑爆警局見入監友po網 北投分局：願配合警政調查

邱顯智昨晚在臉書（Facebook）發文指出，從民進黨北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑網路舊圖文顯示，懷疑趙介佑曾在警局面見借提犯嫌。警政署表示，已成立專案小組調查，違者嚴辦。

陳嘉昌今天赴台北市議會警政衛生委員會專案報告前，接受聯訪時說，北投警分局事件是因民國107年4月有民眾PO網，此案為檢方發交的案子，偵查隊借提洪姓男子，洪男是證人身分，到北投分局配合調查。

陳嘉昌指出，已要求深入調查，雖當時承辦員警已調職，但要求員警再度說明，承辦員警初步稱因時間太久忘記，將持續調查。

陳嘉昌在警政衛生委員會上表示，得知北投警分局事件後就展開調查，洪姓男子當時未被檢方收押禁見，警方用證人身分要求配合調查，員警借提過程疑有疏漏，造成社會觀感不佳，會持續調查，若員警有疏失將懲處。

北投警分局今天開記者會說明，經查相關照片為趙介佑於民國107年4月10日發布個人臉書，照片人物為洪姓男子，他是同年3月30日因毒品案遭查獲入監服刑。

經調閱卷資料顯示，北投分局偵辦士林地檢署發交查恐嚇取財案，洪姓男子為此案證人，警方在107年4月10 日至台北監獄借提洪男訊問；另趙介佑為同案證人，於107年4月9日由北投分局通知他到案說明。（編輯：李錫璋）1100429

(中央社)