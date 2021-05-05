新北市議員戴瑋姍及多個民間團體今天到監察院陳情，要求查明教育局長張明文有無利用他的權力影響教師甄選結果；新北市長侯友宜表示，新北教師甄選非常嚴謹，而且派政風室全程的監視掌控，這整個過程都可以受大家的公評，如果大家有任何的意見到監察院去，市府都虛心的接受，也可以讓監察院來了解，讓整個真相更能夠清楚。

(中時 )