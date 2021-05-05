議員赴監察院陳情教育局疑關說 侯友宜：虛心接受調查 15:062021/05/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 議員赴監察院陳情教育局疑關說 侯友宜：虛心接受調查。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員戴瑋姍及多個民間團體今天到監察院陳情，要求查明教育局長張明文有無利用他的權力影響教師甄選結果；新北市長侯友宜表示，新北教師甄選非常嚴謹，而且派政風室全程的監視掌控，這整個過程都可以受大家的公評，如果大家有任何的意見到監察院去，市府都虛心的接受，也可以讓監察院來了解，讓整個真相更能夠清楚。 疫情擴大雙北市長砲打陳時中 沈富雄補刀：他罪有應得 批侯友宜包庇新北教甄關說疑雲 議員戴瑋姍赴監院陳情 (中時 ) #監察院 #陳情 #侯友宜 #教師甄選 #整個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北市長轟陳時中疏失 柯文哲列舉4大防疫缺失 侯友宜批造成民眾恐慌 04:102021/05/04 焦點要聞 疑似脫口確診者足跡 侯友宜：跟染疫事件無關 11:432021/05/04 生活 特生大展身手 與侯裝飾母親節蛋糕 04:102021/05/04 地方新聞 侯友宜參拜義天宮宣導防疫 突遇信徒未戴口罩廟方嚇壞 12:192021/05/04 生活 自主健康監測管理標準模糊 侯友宜籲中央擴大篩檢 20:092021/05/04 生活 北市延續秋冬專案 新北校慶禁販飲食 04:102021/05/04 焦點要聞 確診足跡遍佈多處 新北封閉44間密閉活動中心 15:382021/05/04 生活 柯文哲稱「民調都是用買的」 侯友宜：民調是看哪裡做不好 10:402021/05/04 政治 確診者足跡到永和 侯友宜視察大賣場夜市 要求加強防疫 20:322021/05/04 生活 晚餐時間也沒人敢來 樂華夜市「空景照」曝店家慘況 20:152021/05/04 生活 新北防疫比秋冬專案更嚴格 侯：防疫優先、專業評估、漸進管理 11:142021/05/05 生活 政治熱門新聞 黃暐瀚母遭賓士男酒駕撞死 趙少康說重話 - 政治 母遭賓士男酒駕撞死 黃暐瀚心碎喊：「媽媽不痛了」 - 政治 藍營落選區將派許淑華主持活動 超高人氣連港媒都驚呼 - 政治 罷免陳柏惟最新連署數曝光 「刪Q總部」宣布5／11是重要關鍵 - 政治 民進黨台北市黨部染黑 沈富雄連罵9次三字經 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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