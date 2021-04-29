蘋果（Apple）今年無預警在春季Spring Loaded發表會中宣布了紫色的iPhone 12以及iPhone 12 mini，在首波開賣國家（含台灣）已在23日開放預約，30日正式上市。如果你好奇，不如一起來看看紫色iPhone 12的美麗身影。

與先前在2020年10月後上市的iPhone 12全系列一樣，紫色iPhone 12系列也沒有附上充電器，因此包裝盒縮小許多。另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明，一開箱的感覺就跟過往不同。盒內附有USB-C to Loghtning充電線。

iPhone 12紫色開箱。（黃慧雯攝）。（黃慧雯攝）

iPhone 12紫色開箱。（摘自蘋果官網）

而從細節來看，紫色iPhone 12邊框與iPhone 12先前的全系列一樣，延續了iPhone 4的方正設計（iPhone 4邊框是不鏽鋼材質），而邊框材質則是採用航太鋁合金，色調上比機身顏色更深一些，邊框不易沾染指紋。

iPhone 12左側機身。（黃慧雯攝）

iPhone 12右側機身。（黃慧雯攝）

iPhone 12頂部。（黃慧雯攝）

iPhone 12底部。（黃慧雯攝）

iPhone 12的SIM卡卡槽移到左側，卡槽是紫色金屬質感。（黃慧雯攝）

iPhone 12紫色系列當然還是支援Face ID。（黃慧雯攝）

iPhone 12紫色款式與綠色款式。（黃慧雯攝）

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右側是喇叭孔，不具備3.5mm耳機孔。與過往的風格一樣，SIM卡卡槽的顏色是跟機身顏色相同，帶著淡淡的紫色金屬材質，細微之處仍保有質感。

從官網提供的iPhone 12紫色以及iPhone 11紫色，可以看見有明顯不同。以實際開箱所看見的感受來看，當然是覺得紫色濃郁不少。相對於iPhone 11紫色有一種淡淡的夢幻感受，iPhone 12紫色更深，非常建議要實際到Apple Store實際看一看！

iPhone 12紫色款式（右）與iPhone 11紫色的色調是不同的。（摘自蘋果官網）

相機位置的話，維持與iPhone 11一樣的設計，機身背面是亮面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了霧面質感。螢幕部分則對比iPhone 11有不少的提升，iPhone 11仍是採用LCD顯示器，螢幕1792 x 828 像素，326 ppi 解析度，對比度只有1400:1，但是iPhone 12螢幕是OLED材質，屬於Super Retina XDR螢幕，2532 x 1170 像素，460 ppi 解析度，2,000,000:1 對比度，峰值亮度也提升到1200nit（標準亮度都是625nits）。此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11在最深達 2 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

在全新紫色加入後，iPhone 12系列共有6色可選（iPhone XR以及iPhone 11也都有6色，且官網持續銷售），包含紅、白、黑、綠、藍、紫色。容量提供64GB、128GB、256GB可選，價格各是NT$26900、NT$28500、NT$32000。

目前蘋果官網有售的iPhone款式價格表。（中時新聞網製）

而iPhone 12機身上雖然看不太出來，但是全系列都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他機種所不支援的。在春季發表會後，蘋果也連帶更新了Apple Watch出春季錶帶，以及iPhone 12 系列春季MagSafe保護殼，以下是MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色，可說是紫色iPhone 12系列的完美搭擋，有興趣的朋友可以在官網下訂時一同訂購。若是不太確定iPhone 12紫色適不適合你心意，跟iPhone 11紫色到底差距有多少，不如就走一趟Apple Store，實際上手比一比唷！

紫色iPhone 12與MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色（內層）。（黃慧雯攝）

紫色iPhone 12與MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色。（黃慧雯攝）

紫色iPhone 12裝上MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色。

(科技)