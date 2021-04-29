蘋果（Apple）今年無預警在春季Spring Loaded發表會中宣布了紫色的iPhone 12以及iPhone 12 mini，在首波開賣國家（含台灣）已在23日開放預約，30日正式上市。如果你好奇，不如一起來看看紫色iPhone 12的美麗身影。

與先前在2020年10月後上市的iPhone 12全系列一樣，紫色iPhone 12系列也沒有附上充電器，因此包裝盒縮小許多。另外原本覆蓋在手機螢幕上的保護貼，也改為紙質，並在對應的按鍵位置印上圖案說明，一開箱的感覺就跟過往不同。盒內附有USB-C to Loghtning充電線。

iPhone 12紫色開箱。（黃慧雯攝）。（黃慧雯攝）
iPhone 12紫色開箱。（黃慧雯攝）。（黃慧雯攝）
iPhone 12紫色開箱。（摘自蘋果官網）
iPhone 12紫色開箱。（摘自蘋果官網）

而從細節來看，紫色iPhone 12邊框與iPhone 12先前的全系列一樣，延續了iPhone 4的方正設計（iPhone 4邊框是不鏽鋼材質），而邊框材質則是採用航太鋁合金，色調上比機身顏色更深一些，邊框不易沾染指紋。

iPhone 12左側機身。（黃慧雯攝）
iPhone 12左側機身。（黃慧雯攝）
iPhone 12右側機身。（黃慧雯攝）
iPhone 12右側機身。（黃慧雯攝）
iPhone 12頂部。（黃慧雯攝）
iPhone 12頂部。（黃慧雯攝）
iPhone 12底部。（黃慧雯攝）
iPhone 12底部。（黃慧雯攝）
iPhone 12的SIM卡卡槽移到左側，卡槽是紫色金屬質感。（黃慧雯攝）
iPhone 12的SIM卡卡槽移到左側，卡槽是紫色金屬質感。（黃慧雯攝）
iPhone 12紫色系列當然還是支援Face ID。（黃慧雯攝）
iPhone 12紫色系列當然還是支援Face ID。（黃慧雯攝）
iPhone 12紫色款式與綠色款式。（黃慧雯攝）
iPhone 12紫色款式與綠色款式。（黃慧雯攝）

按鍵位置的話，左側依舊保持有靜音鍵、分離的音量＋、音量-鍵。可能是由於加入5G網路的支援，SIM卡卡槽移至左側下方（先前的機種是在右側下方）。而右側則是有側邊鍵（電源鍵）。底部採用Lightning連接埠，左右側開孔數量不一致，右側是喇叭孔，不具備3.5mm耳機孔。與過往的風格一樣，SIM卡卡槽的顏色是跟機身顏色相同，帶著淡淡的紫色金屬材質，細微之處仍保有質感。

從官網提供的iPhone 12紫色以及iPhone 11紫色，可以看見有明顯不同。以實際開箱所看見的感受來看，當然是覺得紫色濃郁不少。相對於iPhone 11紫色有一種淡淡的夢幻感受，iPhone 12紫色更深，非常建議要實際到Apple Store實際看一看！

iPhone 12紫色款式（右）與iPhone 11紫色的色調是不同的。（摘自蘋果官網）
iPhone 12紫色款式（右）與iPhone 11紫色的色調是不同的。（摘自蘋果官網）

相機位置的話，維持與iPhone 11一樣的設計，機身背面是亮面質感，但是在主相機的位置，相機底板採用了霧面質感。螢幕部分則對比iPhone 11有不少的提升，iPhone 11仍是採用LCD顯示器，螢幕1792 x 828 像素，326 ppi 解析度，對比度只有1400:1，但是iPhone 12螢幕是OLED材質，屬於Super Retina XDR螢幕，2532 x 1170 像素，460 ppi 解析度，2,000,000:1 對比度，峰值亮度也提升到1200nit（標準亮度都是625nits）。此外，螢幕上覆蓋超瓷晶盾面板，對比過去抗摔性能提升4倍。防水防塵等級雖同樣是IP68，但從iPhone 11在最深達 2 公尺水中最長可達 30 分鐘，iPhone 12提升到可在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘。

在全新紫色加入後，iPhone 12系列共有6色可選（iPhone XR以及iPhone 11也都有6色，且官網持續銷售），包含紅、白、黑、綠、藍、紫色。容量提供64GB、128GB、256GB可選，價格各是NT$26900、NT$28500、NT$32000。

目前蘋果官網有售的iPhone款式價格表。（中時新聞網製）
目前蘋果官網有售的iPhone款式價格表。（中時新聞網製）

而iPhone 12機身上雖然看不太出來，但是全系列都支援MagSafe無線充電配件與充電器，是其他機種所不支援的。在春季發表會後，蘋果也連帶更新了Apple Watch出春季錶帶，以及iPhone 12 系列春季MagSafe保護殼，以下是MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色，可說是紫色iPhone 12系列的完美搭擋，有興趣的朋友可以在官網下訂時一同訂購。若是不太確定iPhone 12紫色適不適合你心意，跟iPhone 11紫色到底差距有多少，不如就走一趟Apple Store，實際上手比一比唷！

紫色iPhone 12與MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色（內層）。（黃慧雯攝）
紫色iPhone 12與MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色（內層）。（黃慧雯攝）
紫色iPhone 12與MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色。（黃慧雯攝）
紫色iPhone 12與MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色。（黃慧雯攝）
紫色iPhone 12裝上MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色。
紫色iPhone 12裝上MagSafe皮革保護套深紫羅蘭色（左）以及MagSafe矽膠保護殼的卡布里藍色。

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(科技)

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