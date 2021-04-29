昨天開始的鋒面帶來有感降雨，經濟部今日統計為全台水庫帶進1318萬噸水量，更重要是北中南都有進帳。最缺水的中部如永和山、鯉魚潭都有入流，後者有150萬噸，占這波雨量11.3％。而蓄水率超慘僅剩3.4％的德基水庫，也有100萬噸收入。但官方初估這波降雨只為全台多帶來1到2天用水量，要解除旱象，仍言之過早。

這波降雨石門水庫共流入430萬噸，占比32.6％，是分到最多的壩體。翡翠水庫190萬噸，往下新竹寶山與寶二，累積100萬噸，永和山、明德有65萬、25萬噸，鯉魚潭有150萬，德基則有100萬噸，南部曾文(烏山頭)23萬、南化30萬噸，入流則較少。

雖然這波降雨讓水庫多少都有收益，可是總共1318萬噸，以全台每日用水1060萬噸來說，也僅增1天多不到２天用水量。不過水利署預估今天到晚上為止，雨勢會更豐沛，整體入流量有望倍增。

(中時 )