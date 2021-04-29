根據韓國政府29日最新數據，儘管新冠病毒尚未退溫，但韓國三月份新屋開工許可，卻比2020年同期要大增近三成五。

韓國官方資料，三月新發放的新房開工許可為45,354件。同時，光是首都首爾的新屋開工許可，年增率就有44.9％，高達6,691件。

至於包括鄰近京畿道(Gyeonggi)的大首爾地區，新房開工許可也年增34.2％，至22,067件。根據統計，除大首爾的其餘韓國區域，新屋開工許可也飆升35.3％，至23,387件。

若按屋型區分，新公寓類年增40.7％，至34,677件最多，而其它類型，像是獨棟或非獨棟的，則年增18.6％，至10,677件。

同時，3月新屋開工數量，也出現比2020年同期要暴增63.1％現象，共達58,737件。

不過大部分首爾人還是以租房為主，尤其是年輕人。首爾的住宅自有率僅四成，低於香港五成左右，以及東京大概四成五，不過高於紐約的三成附近。隨著首爾地區房價高漲，與薪水之間的比例也愈差愈大，無殼蝸牛跟著增多情況下，未來首爾住宅自有率可望會減少。

(時報資訊)