對於台灣日前已在台海空域對中共軍機設立監視區、警告區、摧毀區，並把共機趨近台灣30浬作為反應「紅線」。中國國防部發言人吳謙今表示，解放軍在台海附近舉行演訓活動，針對的是「台獨」勢力謀獨挑釁和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。無論民進黨在兩岸間設立什麼區、什麼線，都是無效的。

吳謙今於中共國防部記者會上說，解放軍在台海附近舉行演訓活動，針對的是「台獨」勢力謀獨挑釁和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。無論民進黨在兩岸間設立什麼區、什麼線，都是無效的。都絲毫撼動不了大陸捍衛國家主權和領土完整的決心和意志。民進黨當局「以武謀獨」是螳臂當車，只能自取滅亡。

至於拜登政府明年聯邦政府預算案將向國防部撥款7150億美元。優先應對來自中國的威脅。吳謙批評，美政府中的一些人陷入「受迫害妄想症」中不能自拔，瘋狂臆測所謂「中國威脅」，這體現出一種病態心理，結果只能是害人害己，導致「預言的自我實現」。中國無意威脅或挑戰任何國家，但如果有人執意要威脅或挑戰中國，那中方別無選擇，唯有奉陪。

(中時 )