近幾天受到對流雲系、鋒面作用，終於替中南部地區水庫挹注久違降雨，不過中部地區水情仍實施「供5停2」節水措施。一位台中女網友表示，近日停水時間結束後，卻遲遲沒有來水，害她無法洗澡。經大樓總幹事調查後，才發現是鄰居竟祭出奧步，自私舉動引起眾怒。

原PO在臉書《爆怨2公社》上發文表示，台中市的停水時段是在星期二、星期三2天；自星期二零時起停水，星期四零時起復水。她指出，前二次停水完都很快就會來水，甚至會提早在22時就有水用。但第三次開始，當午夜停水時間一過，水卻遲遲沒有來，害她無法洗澡。

原PO表示，經過大樓總幹事調查後，才發現原來是有位住戶為了讓自己的水塔來水更快，事先關掉了其他住戶的水塔開關，才導致大家無水可用。這讓原PO氣炸指出，「怎麼會有這麼自私的人啊！」

文章一出，網友見狀也氣憤直呼，「下次也關他的，直接公佈哪一戶，看會有多丟臉」、「關他的水塔+上鎖」、「下一次復水前，把他的水塔開關給拆了，看他怎麼進水」。

(中時新聞網)