為防止屋頂漏水，北市建管處限制7樓以下、20年以上的建物，在平屋頂上建造斜屋頂當遮雨棚，其屋簷不得超過1公尺、屋脊不得超過1.5公尺，今在工務委員會上，議員痛批北市府為六都最嚴，「你們是鼓勵違建兇手」，要求市府放寬。對此，北市建管處允諾1個月內進行檢討並研議修法。

議員李明賢指出，頂樓為防漏水而加蓋斜屋頂，但北市規定高度部分不能超過1.5公尺，是六都內最嚴格，像是高雄是3公尺，新北2.1公尺，但房漏有需求，建管處竟稱放寬高度會增加違建，這根本倒果為因，應該適度放寬符合民眾需求。

議員陳政忠認為，過去新北屋脊限高也是1.5米，但後來放寬限制，讓民眾可以充分利用頂樓空間，否則連在頂樓曬衣服都沒辦法，北市不合時宜的規定反而只會讓違建更多。

議員徐立信也質疑，好像鼓勵大家投機蓋違建，但台灣是多雨氣候，民眾勢必民眾有需求才會蓋，不只漏水或整棟樓層糾紛問題，將來逃生也是問題，這些在制訂公共政策都要考慮，鄰近縣市都已經改成2.1米，要求市府應研議。

對此，建管處表示，截至今年4月27日，平屋頂建造防漏斜屋面申請案件，同意備查共823件，已經核准571完工，對於議員的建議，允諾在1個月內進行檢討並研議修法，於3個月內公告實施。

(中時 )