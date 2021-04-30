美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國與俄國近來因烏克蘭與制裁、驅逐外交官事件，而關係陷入緊繃。值此之際，美國防情報局局長柏瑞爾(Scott Berrier)29日在出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時警告，俄國儼然對美國構成「生存威脅」。

這場會議主題圍繞在全球威脅。柏瑞爾表示，俄軍已成為美國的生存威脅。俄國使用軍事力量來維持對周邊國家的影響力，與美國競爭全球首強，並脅迫挑戰俄國重要國家利益的對手。特別是，莫斯科持續投資戰略核武，以形成新能力並強化其戰略嚇阻，進而將美國本土置於風險之中。

柏瑞爾強調，俄國的軍事權力來自於長期投資、研發核武，以及在國防與區域行動上佔有重要地位的傳統武力。他警告，透過長程精準巡弋飛彈與動員有限的遠征能力，俄軍投射軍事權力的能力正不斷成長。此外，俄軍高層正總結參與敘利亞戰爭的教訓，並納入官兵訓練與演習之中。

內布拉斯加州參議員費雪(Deb Fischer)問到，軍方如何評估俄國核彈頭研發之事；柏瑞爾回應，自2018年起，國防情報局便開始評估俄國核武研發，並發現俄國不斷更新核彈頭，而每年生產的核彈頭數也達到數百枚，這個數字迄今依舊有效。與此同時，美國已暫停核試驗；但俄國沒有。

當費雪表示，軍方是否認為俄國並不遵守《部分禁止核試驗條約》，但美方卻忠實履行時，柏瑞爾表示的確如此。

CNN指出，正當俄國與美關係異常緊繃之際，柏瑞爾的證詞再度披露莫斯科對華府的威脅。拜登政府4月初才以俄國介入2020年美國總統大選，持續占領克里米亞並侵害人權，以及SolarWinds駭客攻擊，下令對莫斯科祭出制裁。

面對俄國網攻與干預美國大選，拜登在就職以來首次國會演說中更表示，「談到俄國，我要向普丁傳遞清晰的訊息，儘管我們不尋求……升級；但如果他們的行動是事實，他們的行動將產生後果。事實會證明這是真的」。

不過，正如拜登在演說中也強調，如果美俄之間有共同利益，雙方也能展開合作；美官員爆料，白宮有意讓拜登與普丁在歐洲會面，以針對彼此關係進行細部磋商，最快今年夏季初便能成行。

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，「我們仍在研究這項提議。每次華府在會議上都會揚言要俄國付出代價或不可避免制裁。因此，俄方需要進一步深入分析」。

CNN表示，俄國上週與西方國家因烏克蘭而陷入極度緊張，所幸最後俄國有所收手。俄國媒體報導，就在莫斯科派兵前往烏克蘭與克里米亞一帶進行演習後，部隊撤回其基地。

事實上，近幾週以來，俄國在烏克蘭邊境集結軍隊讓烏東地區的緊張情勢再度升級。自2014年以來，烏克蘭政府軍頻頻與俄國撐腰的分離主義分子進行作戰。CNN等媒體更爆料，俄國在烏克蘭邊境的駐軍數，已達2014年以來的最高峰。雖然俄國國防部長蕭依古最終宣布撤軍，但不能確定俄軍留在當地的人數為何。

(中時新聞網)