華航防疫旅館諾富特飯店爆發群聚事件，更被踢爆開放一般區域給隔離機組員入住，導致多名員工及家屬遭傳染，衛生局對此開罰15萬，對此奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書開炮痛批罰得太輕，很難平息大家怒火，更有網友不滿表示，飯店直到現在都裝死沒道歉過：「到現在連負責人是誰都不知道」。

陳志金在臉書PO文「15萬？這算是『罰』？」，他表示，諾富特造成這麼大的疫情衝擊，結果竟然是只是依發展觀光條例開罰，不但無法平息大家怒火，對於乖乖配合防疫的機組人員，還有無緣無故被匡列的接觸者與擔心害怕的民眾，根本無法接受。

消息曝光後，不少網友也質疑罰太輕，紛紛在新聞底下留言：「外勞出門口罰10萬，飯店疏失導致群聚感染罰15萬還真是多呀，難怪業者都不怕」、「科威特人去墾丁慢跑罰30萬，為什麼諾富特只罰15萬」、「害29人確診只罰15萬？居家隔離出個門都罰100萬了」、「這應該可以用傳染病防治法開罰吧...」、「無法理解，這樣還不構成情節重大嗎」、「開門取外賣的被罰30萬耶」、「耗費的社會成本根本不止15萬」、「是少一個0還是兩個0」、「15萬對飯店根本不痛不癢」，更有人不滿諾富特飯店從頭到尾裝死，到現在依舊沒人出面道歉：「到現在連誰是諾富特負責人我都不知道」。

諾富特管理失當，更被踢爆居家檢疫的機組員與一般旅客混住，造成群聚感染，遭觀光局依「發展觀光條例」第53條第1項規定，裁處罰鍰15萬元。

15萬？這算是「罰」？ 造成這麼大的疫情衝擊 竟然是依《發展觀光條例》開罰？ 這應該很難平息大家的心中的怒火 尤其是對於那些乖乖配合防疫的機組人員、無緣無故被匡列的接觸者、還有擔心害怕的民眾，這能接受嗎？ 「諾富特飯店發生群聚感染，且遭爆一般旅客與機組員混住，其中諾富特飯店申請二館為防疫旅館，一館則未申請防疫旅宿，卻作為國籍航空機組員的居家檢疫場所，觀光局今(5/6)宣布，將依照《發展觀光條例》裁處15萬元。」 由 Icu醫生陳志金發佈於 2021年5月6日 星期四

(中時新聞網)