國中教育會考進入倒數，新北市立圖書館石門分館與當地肉粽名店「俞家肉粽」合作，為考生應援，5月1日起至14日止，只要借5本書，憑准考證即可免費換得「會考包『粽』」，替即將參加會考的北海岸學子加油打氣，祝福每位考生都能如願考上心目中理想的學校。

石門分館表示，今年國中教育會考將於5月15、16日登場，為了鼓勵北海岸的考生，石門分館特別攜手在地肉粽店，為學子加油打氣，石門在地肉粽名店「俞家肉粽」準備了祝福粽，為北海岸準備會考衝刺的考生應援，讓考生們可以添好運，「必中」理想學校。

石門分館主任蕭千惠表示，考生壓力大，圖書館除了作為考生的最佳後盾，此次也特別感謝「俞家肉粽」的支持，一起為考生送上祝福，讓在地學子可以更有信心面對考試，考出最佳成績。

明日起至14日止，只要借閱5本書，並憑國中教育會考准考證，即可至石門分館免費領取「會考包『粽』兌換券」，憑券可至俞家肉粽換取祝福粽一顆。

石門分館5月份同時也推出「考試學習加油站」主題書展，精選各類升學、考試學習叢書，提供讀者能在最短時間內尋得所需的參考資訊，為考試加分。詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（https：／／www.library.ntpc.gov.tw）。

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