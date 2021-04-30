台南麻豆區港尾國小日前舉行全校戶外教育，造訪山上花園水道博物館及淨水池區。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區港尾國小日前舉行全校戶外教育，造訪山上花園水道博物館。包含國小部和幼兒園共48位學生，加上15位家長，以及16位教職員工，幾乎全校動員，循著台南市教育局優質戶外教育路線，拓展生活經驗。

為了讓學童珍惜水資源、認識水足跡，帶給學生完整的學習，港尾國小自編學習手冊，在戶外教育的前中後，孩子們都有各自需完成的學習單。出發前的一星期，對於要前往的地點，事先做功課，提升學習效率。

活動當天，上午先參觀博物館的淨水池區，再到博物館區，認識台灣水利建設的三大推手：台灣自來水之父「威廉．巴爾頓」、都市醫生「濱野彌四郎」，以及嘉南大圳之父「八田與一」。學生看到「快濾池室」、「快濾筒室」和「送出唧筒室」等，都覺得非常新鮮。

下午則到新化區的瓜瓜園地瓜生態故事館，聽導覽員介紹地瓜如何種植，和馬鈴薯有什麼不同的地方，以及地瓜可做成哪些食品等，最後大家還親自下田挖地瓜，每個人都可以帶回一大袋自己挖的地瓜。

港尾國小李啓榮校長表示，學校地處偏遠，秉持「讀萬卷書，行萬里路」的精神，藉由辦理戶外教育的方式，讓學生透過學習場域的轉換，有不同的學習體驗感受。

(中時 )