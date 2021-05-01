美國總統拜登於4月中旬在白宮召開半導體高峰會，共商全球晶片供應短缺問題，還誓言美國要奪回半導體主導權；南韓工業聯合會表示，南韓和大陸受到的影響最大，並預測南韓GDP也將下滑，另外南韓官員認為5月的美韓會議中，政府需要提出方法，以降低韓國的損失。

拜登於白宮半導體峰會上致詞時，擺出強硬態度表示，「美國沒有理由坐看大陸主導半導體供應鏈」，此次邀請各國半導體代表參與，就是要找到強化美國半導體的對策，保護美國半導體供應鏈。

早在半導體峰會前，即有韓媒對此表示擔憂，三星電子受邀半導體峰會可能會面臨選邊站的難題，「美中市場對三星都很重要，受邀赴白宮與會可能將會陷入兩難的處境」。

根據《Business Korea》報導，韓國工業聯合會於29日召開論壇，會中韓國經濟研究所分析師Jo Gyeong表示，拜登在半導體、電動車電池、稀土礦物和醫療用品等四大領域欲重建供應鏈保持美國科技領先地位；韓國、台灣和日本等國將被要求參與美國供應鏈重組，但他預測僅半導體產業保護計畫將導致大陸GDP下降0.35%，韓國GDP下降0.07%；大陸和韓國在電子行業產出分別下降0.32%和0.18%。

浦項鋼鐵研究院分析師Lee Ju-wan認為，目前全球最大晶片市場是大陸，最大的電動車電池市場是歐洲，然美國重組供應鏈需要優先被考量，而不是2個最大市場的需求，因此需要對投資規模、當地的需求和市場狀況等進行全面分析，才能應美國需求進行可持續性的業務拓展。

南韓工業聯合會國際事務處處長Kim Bong-man指出，南韓在2個超級大國的博弈間處於兩難處境，認為在下個月的美韓會議上，南韓政府需要制定好雙邊貿易策略，以減少對韓國的損失。

(中時新聞網)