為加強自己非記憶體半導體方面的競爭力，韓國政府6日表示，將考慮擴大相關的研發與設備投資等的租稅優惠計劃，還有成立專門基金在旁協助，希望能補強自己非記憶體晶片產業所欠缺之處。

6日，韓國財政部長表示，正在研究使用租稅優惠以及支持半導體產業，以幫助韓國晶片製造業者提高全球競爭力。例如，在2021年，韓國政府還計劃成立一個規模達2800億韓元，約2.48億美元的基金，專門用來研發晶片製造技術。

雖然，韓國以三星電子為首的全球記憶體晶片市場，都位於領先地位，但在非記憶體這一塊卻相對弱勢。然而，隨著像AI(人工智慧)與5G產業崛起，非記憶體晶片就扮演非常重要角色。

據悉，三星電子也正加緊腳步，補強非記憶體半導體項目，如系統半導體與晶圓代工等，希望能改善自己營運體質。至於系統半導體則粗分為，CPU(核心處理器)的微型零組件、AP(應用程式處理器)的邏輯IC(積體電路)，模擬IC與光學半導體等。

雖然美國大廠技術領先群雄，例如英特爾，高通與德州儀器等，但三星還是奮力急追。

關於全球汽車晶片短缺一事，韓國財長認為，供應面緊縮狀況在這個月5月將會來到高峰期。以韓國現代汽車來說，因為車用晶片不夠用，因此幾條韓國國內產線也曾被迫暫停運作。

(時報資訊)