美國總統拜登周三表態支持豁免新冠肺炎疫苗的智慧財產權保護，此舉雖迎合民主黨議員和其他100多個國家越來越強烈的人道呼籲，但也引爆製藥公司的不滿情緒。

拜登周三在白宮表示，他支持暫時豁免新冠疫苗的智慧財產權保護，這是美國立場的一大逆轉。

美國貿易談判代表戴琪（Katherine Tai）隨後迅速發表正式聲明，她表示，這是一場全球性的健康危機，2019冠狀病毒大流行的特殊情況需要特殊因應措施。

隨著印度疫情大爆發，越來越多人擔心這可能導致對疫苖具抗藥性的病毒株竄起，進而打亂全球復甦步伐。

拜登此舉立即贏得世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）讚揚，他在推特上發文表示，這是「對抗＃COVID19之戰的重要時刻」。

拜登表態支持暫停對疫苖專利權的保護，新冠疫苗製造商股價應聲走跌，莫德納（Moderna）表現尤為疲弱，股價重挫6.19%。輝瑞終場微升0.05%。

美國政府高層表示，拜登政府在宣布這項消息之前，已事先告知製藥公司。因為手握全球渴求的救命藥，這些企業在這場危機中已經賺得荷包滿滿。

美國製藥產業最大的遊說團體提出警告表示，拜登這個前所未見的舉措，將影響這些公司對新冠肺炎疫情的應對之道，進而帶來危險。

儘管美國政府表態支持豁免疫苖的專利保護，但隨之而來的，可能長達數個月的談判與協商才能敲定具體計畫。舉例而言，世貿組織的決定仍需要所有164個成員國達成共識。

戴琪亦表示，相關的審議工作仍需要時間，但美國將繼續推動全球疫苗增產，並促進疫苖分配。

此前世貿組織提議豁免疫苖的專利保護，盼藉此讓開發中國家能取得更多疫苖。聯合國秘書長Antonio Guterres亦呼籲疫苖製造商自願移轉技術和分享專利，讓其他公司也能生產新冠疫苖，為全球這場艱辛的抗疫戰增添火力。

(時報資訊)