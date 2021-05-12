密蘇里州和田納西州州長將加入其他5個由共和黨執政的州，計畫將在今年夏天停止發放所有由聯邦撥款、與新冠肺炎疫情相關的失業救濟金，他們表示，這筆額外的錢讓那些失業者無法重返勞動力大軍，使雇主難以填補職缺。

密蘇里州州長帕森（Mike Parson）周二宣布這項決定時表示，雖然這些福利在疫情高峰期提供額外的財務援助，但它們原本就是臨時性的措施，持續發放反而加劇了現在的勞動力問題。

這也是美國企業界的共同心聲，美國商會上周五呼籲全國終止這項援助。美國勞工部上周五公布，4月非農就業增加26.6萬人，僅達到市場預期的四分之一。而失業率則上升至6.1%。

此外，根據美國勞工部周二公布的職缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告，美國3月份的職缺數較2月大幅增加59.7萬個或8%，達到812萬個，創下歷史新高，但雇用數僅增加21.5萬個或3.7%，只略高於600萬個，顯示雇主陷入人力緊缺的困境，可能阻礙美國正蓬勃復甦的經濟。

民主黨拜登政府在上任後通過規模達1.9兆美元的新一輪紓困方案，其中包括每人加發1400美元現金，並將每周加發300美元失業救濟金的措施延長到9月6日。

阿拉巴馬、阿肯色、密西西比、蒙大拿和南卡羅來納州也以導致就業放緩為由，宣布將終止發放聯邦失業給付，儘管這是一個備受爭議的想法。左傾的經濟政策研究所經濟學家Josh Bivens和Heidi Shierholz表示，如同某些州已經決定了或正在考慮那麼做，但削減新冠紓困的失業給付不僅將打擊那些依賴聯邦福利，而又找不到工作或無法工作的人，也將拖累經濟發展，因為這些福利將提振支出。

(時報資訊)