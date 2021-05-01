110學年度四技二專統一入學測驗今登場 12:132021/05/01 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110學年度四技二專統一入學測驗登場。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣科技大學考場，考生出示准考證依序入場。（趙雙傑攝） 考生測量體溫入場。（趙雙傑攝） 有考生將口罩拿下。（趙雙傑攝） 考生和家長擁抱後進入考場。（趙雙傑攝） 110學年度四技二專統一入學測驗今日登場，計有8萬8310人報考，今年因受疫情影響，考生須量體溫、全程戴口罩，且不開放家長陪考。 苗栗縣110年貓裏作家講堂系列講座開跑 台南市公幼新生入園 首度統一電腦抽籤全程直播 (中時 ) #110 #學年度 #四技二專 #統一 #入學測驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12檔上櫃ETN 開放外資可投資 10:592021/04/28 財經 桃捷表揚110年度模範、資深員工 鄭文燦親至現場頒獎 16:522021/04/28 生活 贏在起跑點 勞動部力推大專就業學程 18:532021/04/27 財經 楊梅、八德人口大增 民代憂學校飽和 04:102021/05/01 地方新聞 助青年迎戰5G新世代 勞動部打造職場新尖兵 16:442021/04/28 財經 時論廣場》統一公投入憲之必要（黃清龍） 20:002021/04/27 時論廣場 櫃買110年度債券市場宣導說明會4／29起線上開講 15:412021/04/28 財經 高級認證榜首年輕化！新北千人通過原住民族語測驗 22:512021/04/30 寶島 全國學位論文 高科大授權數、下載數雙冠 18:532021/04/27 新消息 職場》海投6大企業奉上OFFER關鍵 「練習就對了」 16:362021/04/29 生活 全大運》環台聖火到台北 黃金混雙跟KUFFY攜手亮相 16:392021/04/30 體育 生活熱門新聞 今再增3本土個案 去過四海遊龍、中壢火車站 - 生活 林口康橋染疫延燒 採檢198人最新結果出爐 - 生活 鋒面挹注全台進帳1597萬噸用水 這座水庫吃最飽 - 生活 - 中央社 諾富特主管遭爆沒戴口罩 陳時中回應了 - 生活 停水2天卻等不到水洗澡 台中女痛批鄰居出自私奧步 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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