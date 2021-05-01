台灣科技大學考場，考生出示准考證依序入場。（趙雙傑攝）

考生測量體溫入場。（趙雙傑攝）

有考生將口罩拿下。（趙雙傑攝）

考生和家長擁抱後進入考場。（趙雙傑攝）

110學年度四技二專統一入學測驗今日登場，計有8萬8310人報考，今年因受疫情影響，考生須量體溫、全程戴口罩，且不開放家長陪考。

(中時 )