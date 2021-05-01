台北市警界接連發生不名譽的事件，引發外界強烈質疑及抨擊，曾任警政署長的新北市長侯友宜今（1）日表示，該扛責時就要有承擔的勇氣，也提醒政治人物不要介入警察的人事，讓警察以專業執法、捍衛治安，才是國家最重要的根本。

台北市政府警察局接連發生松山分局中崙派出所發生黑衣人闖進警局砸毀電腦後揚長而去，之後又傳出涉及槍擊案的大哥，由小弟陪同搭乘保時捷前往警局「風光投案」的誇張事件；連著兩起讓警察尊嚴宛如被人在地上踐踏的事件，除引發社會關注及批評，更衍生出許多的傳言及陰謀論。

新北市長侯友宜今日受邀參訪宜蘭綠色博覽會，接受媒體訪問時表示，關於松山分局及北投分局的兩起事件，他認為所有的首長「有權就有責」，一定要快速地將兩起案件的來龍去脈釐清。

侯友宜說，事情發生至今已經歷了一個星期，首長要有擔當，將事情說清楚、講明白，「該扛起責任的時候就要有承擔的勇氣」，同時改過自新來面對事情，不要讓事件不斷衍生下去，讓警察的威信、士氣嚴重地受挫。

侯友宜另表示，所有政治人物應切記不要介入警察的人事，並且介入事件的關說，這非常不應該，讓警察以警察的專業去勇於執法，捍衛治安，才是國家最重要的根本。

(中時 )