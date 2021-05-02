看來這次尼克擺明就是想要搶到拓荒者後衛利拉德！根據《紐約郵報》在2日爆料，尼克今年夏天將會卯足全力追逐利拉德，不僅可能拿出3到4個首輪選秀權當作籌碼，甚至年輕中鋒米契爾羅賓生也可能放進交易條件，但利拉德也親自回應了。

尼克本季表現有如脫胎換骨，主因是大前鋒蘭道爾與得分後衛巴雷特兩人表現優異，確實需要一名明星等級的控衛前來輔佐，利拉德自然成為尼克主要鎖定的對象，尼克不僅擁有足夠薪資空間與選秀權，助教強尼布萊恩更跟利拉德私交不錯。

跟利拉德關係也不錯的《Yahoo Sports》資深記者海恩斯也表示，利拉德可能逐漸對拓荒者失去耐心，目前拓荒者排在西區第7尷尬位置，「儘管利拉德渴望替拓荒者帶來冠軍，但隨著每次季後賽早早出局，他的冠軍夢越來越像白日夢。」

不過利拉德本人注意到這些交易謠言，且公開回應，「我接受這篇文章的內容，那是記者自己的想法，我並不因此感到困擾，他是一個記者，這是他的工作，人們可能因為我們的關係，認為這是我的說法，這是唯一可能困擾我的地方。」

(中時 )