5月1日及今(2)日舉辦的四技二專統一入學測驗剛結束，本次報考人數近9萬人，環保署表示，為落實防疫，75處考場校園立刻同步由各環保局防疫消毒人員進行校園及周邊公共空間消毒，讓師生在周一返回上課前能提供安全無虞校園環境。

環保署表示，國內外疫情依然嚴峻，環保機關防疫消毒大隊一直持續進行公共環境消毒工作，本次四技二專統一入學測驗有高達9萬人報考，環保署已於4月30日要求22縣市環保機關防疫消毒大隊完成整備，本次學測下午5時40分結束考試時，防疫消毒大隊傍晚6時起即進場消毒，主要針對考場校園及周邊公共空間設施，範圍包括運動場、川堂、洗手台、廁所、開放民眾使用公共設施等。

根據今日統計，晚間已完成四技考場及二專考場包含國立臺北科技大學、國立臺灣科技大學、萬能科技大學、健行科技大學、臺北市立內湖高工、臺北市立松山家商、桃園市立內壢高中、臺中市立人高中、中華醫事科技大學、高雄市立高雄高商、花蓮縣海星高中等75處校園及周邊環境消毒工作。

由於5月15日及16日將舉行國中會考，考場計有221處，預定將於16日考試結束當日下午安排全面消毒作業，由環保署、教育部一起攜手密切合作嚴格防疫，確保師生健康安全、安心返回校園。

(中時 )