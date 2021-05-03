新冠疫情仍持續燃燒，台東縣長饒慶鈴表示，有關網路上的不實消息請鄉親勿隨意散播，縣府持續採取最高防疫消毒規格，只要新冠肺炎不結束，台東縣防疫消毒大隊就不會停止每周重大景點消毒作業，確保鄉親及旅客多一層安全。

針對網傳案1136足跡曾到台東，饒慶鈴表示，依照中央疫情指揮中心指揮官陳時中所述，該案例確診日為4月29日，而旅遊史則是17-20日，因此旅遊足跡要列為確診個案足跡較無意義。

雖然目前確定此個案於花東旅遊期間尚未感染，但台東縣政府採最高規格，已主動針對相關景點再次進行消毒，也提醒每一位鄉親，切勿隨意散播、轉傳不實訊息，避免觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法。

饒慶鈴指出，因應新冠肺炎疫情，台東縣防疫消毒大隊從去年2月起，每周固定於縣內熱門景點，如台東火車站、航空站、鐵花商圈、兒童公園、美術館等進行消毒，且在每次的連續假期前後，皆增派人力且嚴格落實消毒作業，請鄉親安心。

環保局表示， 在疫情未解除之前，台東縣防疫消毒大隊會持續進行消毒全縣消毒作業，尤其在連假前後更會針對熱門觀光景點增派人力協助，呼籲民眾保護自身一定要經常性使用稀釋漂白水消毒，安全有效且經濟便宜又容易取得，民眾可以使用市售漂白水以1比50的比例稀釋，配戴口罩及手套，用噴灑或是擦拭的方式消毒，以維護居家環境的安全。

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(中時 )